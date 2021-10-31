Испанская бригада арбитров назначена на матч ЛЧ «Ювентус» — «Зенит»

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Стали известны арбитры, которые обслужат матч группового этапа Лиги чемпионов УЕФА между «Зенитом» из Санкт-Петербурга и туринским «Ювентусом».
Испанская бригада арбитров назначена на матч ЛЧ «Ювентус» — «Зенит»
  • Reuters

Об этом сообщает пресс-служба УЕФА.

Главным судьёй назначен Алехандро Хосе Эрнандес. Его ассистенты — Хосе Наранхо и Теодоро Собрино. Четвёртый рефери — Хосе Луис Мунуэра. Арбитр VAR — Хуан Мартинес. Ассистент видеопомощника рефери — Рикардо де Бургос.

Игра четвёртого тура группы Н «Ювентус» — «Зенит» состоится 2 ноября в Турине. Встреча начнётся в 23:00 мск.

Команда с берегов Невы занимает в группе третье место (3 очка). «Ювентус» (9) лидирует в турнирной таблице. На второй позиции идёт «Челси» (6), на четвёртой — «Мальмё» (0).

Ранее сообщалось, что в 11-м туре итальянской Серии А туринский «Ювентус» на выезде уступил «Вероне».

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