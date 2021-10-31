Испанская бригада арбитров назначена на матч ЛЧ «Ювентус» — «Зенит»
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Об этом сообщает пресс-служба УЕФА.
Главным судьёй назначен Алехандро Хосе Эрнандес. Его ассистенты — Хосе Наранхо и Теодоро Собрино. Четвёртый рефери — Хосе Луис Мунуэра. Арбитр VAR — Хуан Мартинес. Ассистент видеопомощника рефери — Рикардо де Бургос.
Игра четвёртого тура группы Н «Ювентус» — «Зенит» состоится 2 ноября в Турине. Встреча начнётся в 23:00 мск.
Команда с берегов Невы занимает в группе третье место (3 очка). «Ювентус» (9) лидирует в турнирной таблице. На второй позиции идёт «Челси» (6), на четвёртой — «Мальмё» (0).
Ранее сообщалось, что в 11-м туре итальянской Серии А туринский «Ювентус» на выезде уступил «Вероне».