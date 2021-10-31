Ребров перешёл на должность технического координатора «Спартака»
- РИА Новости
«Для успешного выполнения поставленной задачи Ребров приостанавливает игровую карьеру. Он перешёл на должность технического координатора. Одна из его функций — помощь в коммуникации между командой, тренерским штабом и руководством клуба», — сообщает пресс-служба десятикратных чемпионов России.
Артём Ребров приостанавливает игровую карьеру и переходит на должность технического координатора ⚠— ФК «Спартак-Москва» (@fcsm_official) October 31, 2021
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37-летний Ребров перешёл в «Спартак» в 2011 году из ярославского «Шинника». За это время голкипер провёл за красно-белых 131 матч. В 47 играх он сохранил ворота сухими.
Ранее бывший генеральный директор «Спартака» Юрий Первак высказался о кризисной ситуации в столичном клубе.