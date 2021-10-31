Ребров перешёл на должность технического координатора «Спартака»

Короткая ссылка
Вратарь московского «Спартака» Артём Ребров назначен на должность технического координатора столичного клуба.
Ребров перешёл на должность технического координатора «Спартака»
  • РИА Новости

«Для успешного выполнения поставленной задачи Ребров приостанавливает игровую карьеру. Он перешёл на должность технического координатора. Одна из его функций — помощь в коммуникации между командой, тренерским штабом и руководством клуба», — сообщает пресс-служба десятикратных чемпионов России.

37-летний Ребров перешёл в «Спартак» в 2011 году из ярославского «Шинника». За это время голкипер провёл за красно-белых 131 матч. В 47 играх он сохранил ворота сухими.

Ранее бывший генеральный директор «Спартака» Юрий Первак высказался о кризисной ситуации в столичном клубе.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем YouTube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить