Ребров перешёл на должность технического координатора «Спартака»

Вратарь московского «Спартака» Артём Ребров назначен на должность технического координатора столичного клуба.

«Для успешного выполнения поставленной задачи Ребров приостанавливает игровую карьеру. Он перешёл на должность технического координатора. Одна из его функций — помощь в коммуникации между командой, тренерским штабом и руководством клуба», — сообщает пресс-служба десятикратных чемпионов России.

Артём Ребров приостанавливает игровую карьеру и переходит на должность технического координатора ⚠



Подробнее: https://t.co/M7gv68grHTpic.twitter.com/w1rzbxlO3s — ФК «Спартак-Москва» (@fcsm_official) October 31, 2021

37-летний Ребров перешёл в «Спартак» в 2011 году из ярославского «Шинника». За это время голкипер провёл за красно-белых 131 матч. В 47 играх он сохранил ворота сухими.

Ранее бывший генеральный директор «Спартака» Юрий Первак высказался о кризисной ситуации в столичном клубе.