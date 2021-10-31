Первак: состав «Спартака» соответствует второй половине таблицы РПЛ

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Бывший генеральный директор московского «Спартака» Юрий Первак высказался о кризисной ситуации в столичном клубе.
Первак: состав «Спартака» соответствует второй половине таблицы РПЛ
  • РИА Новости

«Состав «Спартака» соответствует второй половине таблицы РПЛ, где клуб и находится. У них таких футболистов, как в «Зените», — цитирует Первака «Матч ТВ».

По его словам, владелец «Спартака» Леонид Федун не даёт внятно работать руководителям клуба и пытается всё делать сам. Из-за этого внутри команды нет порядка, взаимодействия, слаженного ансамбля.

Напомним, что по итогам 13 туров Российской премьер-лиги (РПЛ) «Спартак» занимает девятое место, набрав 18 очков. 30 октября красно-белые в матче чемпионата России на своём поле упустили победу с «Ростовом» (1:1).

Федун приобрёл «Спартак» в 2004 году. За это время столичный клуб стал чемпионом и выиграл Суперкубок.

Ранее бывший полузащитник московского «Спартака» Максим Калиниченко высказался о нынешнем состоянии красно-белых.

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