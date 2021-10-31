Калиниченко: футбол в исполнении нынешнего «Спартака» — это мучение

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Бывший полузащитник московского «Спартака» Максим Калиниченко высказался о нынешнем состоянии красно-белых.
Калиниченко: футбол в исполнении нынешнего «Спартака» — это мучение
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«Я привык к интересному футболу в исполнении «Спартака». А в последнее время смотреть на игру команды даже чуть больновато. Футбол в исполнении нынешнего «Спартака» — это мучение. Глубочайший кризис кадров во всех структурах клуба. Все приходят зарабатывать деньги. Это не плохо — это всё не про футбол», — написал Калиниченко в своем Telegram-канале.

Напомним, что по итогам 13 туров Российской премьер-лиги (РПЛ) «Спартак» занимает девятое место, набрав 18 очков.

Ранее Роналду заявил, что его не волнует критика — он 18 лет играет в футбол.

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