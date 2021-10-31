Роналду: меня не волнует критика, я 18 лет играю в футбол

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Португальский нападающий «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду прокомментировал разгромную победу в матче десятого тура Английской премьер-лиги (АПЛ) над «Тоттенхэмом» (3:0).

«Перед игрой понимали, что позади тяжёлая неделя из-за результата, которого мы не ожидали. Команда находилась под давлением, но мы знали, что сегодня сможем хорошо ответить. Сыграли хорошо, отлично начали игру. Конечно, моя работа — помогать команде опытом, голами, передачами, и я сделал это сегодня», — цитирует Роналду Sky Sports.

Он также рассказал о своём отношении к критике.

«Критика всегда есть. Меня это не волнует. Я 18 лет играю в футбол, поэтому знаю, что в один день люди будут говорить, что мы идеальны, в другой день — что мы дерьмо», — добавил Роналду.

Напомним, что забитыми мячами в матче отметились Криштиану Роналду, Эдинсон Кавани и Маркус Рашфорд.

Ранее в «Локомотиве» отреагировали на слухи о вспышке коронавируса в команде.

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