В «Локомотиве» отреагировали на слухи о вспышке коронавируса в команде

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В московском футбольном клубе «Локомотив» отреагировали на информацию о вспышке коронавируса в команде.

«Пабло пропускал матч с «Нижним Новгородом» из-за перебора желтых карточек. Наир Тикнизян пропустил матч из-за мышечной травмы, полученной в матче с «Сочи», — приводит слова пресс-службы железнодорожников Sport24.

После новости о сомнительном тесте на COVID-19 у форварда красно-зелёных Фёдора Смолова появилась информация, что такие же тесты сдали его одноклубники Наир Тикнизян и Пабло Насименто.

Ранее сообщалось, что «Локомотив» одержал победу над «Нижним Новгородом» в матче РПЛ.

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