Уайт пообещал рассмотреть возможность дать Махачеву бой за титул UFC

Президент Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дэйна Уайт пообещал рассмотреть возможность дать российскому бойцу смешанного стиля Исламу Махачеву поединок за титул чемпиона организации в лёгком весе.

«Ты хочешь титульный бой летом? Хорошо, я понял. Я посмотрю на текущую ситуацию, и мы вернемся к этой теме», — сказал Уайт Махачеву после его боя с новозеландцем Дэном Хукером.

Напомним, что Махачев досрочно победил Хукера благодаря болевому приёму на руку в первом раунде — новозеландец сдался после кимуры. Для 30-летнего отечественного спортсмена эта победа стала 21-й в карьере при одном поражении, причём сейчас у него серия из девяти выигранных боёв подряд.

Ранее сообщалось, что экс-чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов посадил блогера Хасбика на плечи в октагоне после победы Махачева.