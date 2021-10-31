Уайт пообещал рассмотреть возможность дать Махачеву бой за титул UFC
«Ты хочешь титульный бой летом? Хорошо, я понял. Я посмотрю на текущую ситуацию, и мы вернемся к этой теме», — сказал Уайт Махачеву после его боя с новозеландцем Дэном Хукером.
Напомним, что Махачев досрочно победил Хукера благодаря болевому приёму на руку в первом раунде — новозеландец сдался после кимуры. Для 30-летнего отечественного спортсмена эта победа стала 21-й в карьере при одном поражении, причём сейчас у него серия из девяти выигранных боёв подряд.
Ранее сообщалось, что экс-чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов посадил блогера Хасбика на плечи в октагоне после победы Махачева.