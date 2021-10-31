Уайт пообещал рассмотреть возможность дать Махачеву бой за титул UFC

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Президент Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дэйна Уайт пообещал рассмотреть возможность дать российскому бойцу смешанного стиля Исламу Махачеву поединок за титул чемпиона организации в лёгком весе.

«Ты хочешь титульный бой летом? Хорошо, я понял. Я посмотрю на текущую ситуацию, и мы вернемся к этой теме», — сказал Уайт Махачеву после его боя с новозеландцем Дэном Хукером.

Напомним, что Махачев досрочно победил Хукера благодаря болевому приёму на руку в первом раунде — новозеландец сдался после кимуры. Для 30-летнего отечественного спортсмена эта победа стала 21-й в карьере при одном поражении, причём сейчас у него серия из девяти выигранных боёв подряд.

Ранее сообщалось, что экс-чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов посадил блогера Хасбика на плечи в октагоне после победы Махачева.

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