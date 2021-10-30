Витория оценил игру Селихова в матче с «Ростовом»

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Главный тренер московского «Спартака» Руй Витория высказал мнение об игре вратаря команды Александра Селихова в матче 13-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против «Ростова» (1:1).
Витория оценил игру Селихова в матче с «Ростовом»
  • РИА Новости

«Ротация во вратарской линии была связана лишь с тем, что настало время делать замены быстро и легко. Я верю всем трём своим вратарям. Мне понравилось выступление Селихова сегодня. Он сыграл очень внимательно. На 94-й минуте мы должны были удержать мяч, этой ошибки не должно было быть. Мяч оказался впереди, контратака была просто невозможна. Ряд мелких неточностей создал проблемы на последних минутах встречи. Когда мяч оказался рядом с Селиховым, он уже прошёл через ряд других наших игроков, которые не должны были этого допустить», — сказал Витория после матча.

На последней минуте компенсированного времени Селихов далеко вышел из ворот, чем и воспользовался полузащитник гостей Даниил Глебов, перебросивший вратаря и сравнявший счёт.

Ранее Витория заявил, что «Спартаку» не хватило удачи в матче с «Ростовом».

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