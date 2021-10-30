Витория считает, что «Спартаку» не хватило удачи в матче с «Ростовом»
- РИА Новости
«Это сложный момент, чтобы комментировать игру. Это был матч против хорошей команды. Мы должны были каким-то образом изменить ход событий, который был в последних играх. Мы играли компактнее, быстрее, стабильнее, и сумели это сделать. Мы забили мяч и должны были забить второй, играли быстро. Много играли в контратаке. Мы пропустили и не смогли восстановиться в контратаке, потому что это было на последних секундах. Футбол жесток. Нам не хватило крупицы удачи, поэтому случилось то, что случилось. Пропустить мяч на последних минутах — это вдвойне жестоко», — сказал Витория на пресс-конференции.
Ранее Карпин резко отреагировал на вопрос о матче «Спартака» с «Ростовом».