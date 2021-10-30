«Севилья» обыграла «Осасуну» и поднялась на второе место в Примере

«Севилья» одержала победу над «Осасуной» в матче 12-го тура испанской футбольной Примеры.

Встреча прошла в Севилье и завершилась со счётом 2:0.

На 40-й минуте хозяев вывел вперёд Диего Карлос, а на 60-й преимущество андалуссийцев удвоил Лукас Окампос.

Таким образом, подопечные Хулена Лопетеги набрали 24 очка и поднялись на второе место в турнирной таблице чемпионата Испании. «Осасуна» с 19 очками находится на седьмой строчке.

Ранее сообщалось, что дубль Винисиуса помог «Реалу» победить «Эльче» в матче Примеры.