«Севилья» обыграла «Осасуну» и поднялась на второе место в Примере

Короткая ссылка
«Севилья» одержала победу над «Осасуной» в матче 12-го тура испанской футбольной Примеры.
«Севилья» обыграла «Осасуну» и поднялась на второе место в Примере
  • @SevillaFC
  • Twitter

Встреча прошла в Севилье и завершилась со счётом 2:0. 

На 40-й минуте хозяев вывел вперёд Диего Карлос, а на 60-й преимущество андалуссийцев удвоил Лукас Окампос.

Таким образом, подопечные Хулена Лопетеги набрали 24 очка и поднялись на второе место в турнирной таблице чемпионата Испании. «Осасуна» с 19 очками находится на седьмой строчке.

Ранее сообщалось, что дубль Винисиуса помог «Реалу» победить «Эльче» в матче Примеры.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить