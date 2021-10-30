«Севилья» обыграла «Осасуну» и поднялась на второе место в Примере
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Встреча прошла в Севилье и завершилась со счётом 2:0.
На 40-й минуте хозяев вывел вперёд Диего Карлос, а на 60-й преимущество андалуссийцев удвоил Лукас Окампос.
Таким образом, подопечные Хулена Лопетеги набрали 24 очка и поднялись на второе место в турнирной таблице чемпионата Испании. «Осасуна» с 19 очками находится на седьмой строчке.
Ранее сообщалось, что дубль Винисиуса помог «Реалу» победить «Эльче» в матче Примеры.