Ловрен: для Хорватии великолепно, что Дзюбу не вызвали в сборную России

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Защитник «Зенита» и сборной Хорватии по футболу Деян Ловрен поделился мнением по поводу невызова его партнёра по петербургскому клубу Артёма Дзюбы в национальную команду России.
Ловрен: для Хорватии великолепно, что Дзюбу не вызвали в сборную России
  • © Александр Вильф
  • РИА Новости

«Не говорил с ним, но читал про эту ситуацию. Если он и правда не чувствовал себя на сто процентов, то с его стороны было честно сказать тренеру прямо, чтобы тот мог вызвать кого-то ещё. Поверьте, каждый футболист знает, когда он не в форме. Если он чувствовал это, значит, так и было», — цитирует Ловрена Sport24.

Он отметил, что Артём показал свою силу в 2018 году во время матча четвертьфинала чемпионата мира между Россией и Хорватией. По мнению защитника, у 33-летнего форварда отлично развито голевое чутьё и его стоило вызвать в сборную, если он был готов. 

«Для сборной Хорватии великолепно, что его не вызвали. Пусть прибережёт свои голы для соперников «Зенита», ха-ха!» — добавил Ловрен.

25 октября был объявлен расширенный список сборной, в который вошёл 41 игрок, при этом Дзюбы в нём не оказалось.

11 ноября Россия сыграет в Санкт-Петербурге с Кипром, а 14 ноября подопечные Валерия Карпина в Сплите встретятся с Хорватией. За два тура до окончания отборочного цикла россияне лидируют в группе H с 19 очками в активе, а хорваты находятся на второй строчке (17 очков).

Ранее известный тренер Гаджи Гаджиев высказался о непопадании Дзюбы в расширенный список сборной России.

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