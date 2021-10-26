Гаджиев высказался о непопадании Дзюбы в расширенный список сборной России

Бывший тренер сборной России по футболу Гаджи Гаджиев прокомментировал решение тренерского штаба национальной команды не включать форварда «Зенита» Артёма Дзюбу в расширенный состав национальной команды на отборочные матчи чемпионата мира — 2022 с Кипром и Хорватией.

«На данном этапе это верное решение. В силу сложившихся отношений с Артёмом Карпин всё сделал, как надо. Не то что Дзюба недостоин играть за сборную России — безусловно, в отдельных игровых ситуациях Артём может помочь. Я не думаю, что Валерий Георгиевич отказался бы от приглашения Дзюбы из-за личных убеждений. Это решение не только одного Карпина, но и всего тренерского штаба. Что касается новичков команды: могут попасть в окончательный список, но не исключено, что эти игроки вызваны для массовки. Очень сложно определить, кто в каком состоянии. Ребята новенькие неплохо выглядят. Те же Ежов и Сергеев — это хорошие футболисты для нашего чемпионата», — приводит слова Гаджиева «РБ Спорт».

33-летний Дзюба отказался от вызова на октябрьские матчи национальной команды, сославшись на плохую форму. На ноябрьское окно форвард не получил приглашения в сборную.

Ранее Гацкан поддержал решение Карпина не вызывать Дзюбу.