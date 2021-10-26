Гацкан: Дзюбы не было, а результат был, значит, Карпин всё правильно делает

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Бывший игрок «Ростова» и сборной Молдавии Александр Гацкан прокомментировал отсутствие Артёма Дзюбы в расширенном списке сборной России на ноябрьские матчи.
Гацкан: Дзюбы не было, а результат был, значит, Карпин всё правильно делает
  • AP

«Это выбор главного тренера, у него есть свой взгляд. Значит, Дзюба пока не нужен Карпину в этом составе. Не каждый футболист может попасть. Может, тактика не такая, какая нужна Карпину. Не надо интриги создавать. Это выбор главного тренера, который надо принять. Если не будет результата, то тогда надо делать выводы. Если до этого Артёма не было, а результат был, значит, главный тренер всё правильно делает. Дальше посмотрим, что будет», — цитирует Гацкана «Спорт-Экспресс».

Напомним, что Дзюба отказался от приглашения в сборную России на октябрьские матчи. Причина — неоптимальная форма. Главный тренер национальной команды Валерий Карпин признал наличие конфликта с Дзюбой.

В ноябре национальная команда сыграет в отборочном турнире чемпионата мира 2022 года с Кипром (11 ноября) и Хорватией (12 ноября).

Ранее был объявлен расширенный состав сборной России на матчи квалификации ЧМ-2022 с Кипром и Хорватией.

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