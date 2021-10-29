Гурцкая рассказал об импульсивном поведении Салиховой в вип-ложе «Спартака»

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Футбольный агент Тимур Гурцкая рассказал о поведении гражданской жены владельца московского «Спартака» Леонида Федуна, Заремы Салиховой на матчах красно-белых.
Гурцкая рассказал об импульсивном поведении Салиховой в вип-ложе «Спартака»
  • © Dmitry Golubovich
  • globallookpress.com

«Где-то за месяц до увольнения Массимо пошли разговоры, что в випе появилась девушка, которая очень громко и энергично реагирует на оплошности тренерской карьеры Массимо. Кричит: «Физрук! Надо убирать физрука! Я вам всем приказываю: уберите физрука. Тогда и появилась девушка, которая очень импульсивно реагирует на происходящее на поле», — сказал Гурцкая в интервью на YouTube-канале Глеба Чернявского.

Напомним, что Массимо Каррера возглавлял «Спартак» с 2016 по 2018 годы. Под его руководством клуб выиграл долгожданное чемпионство впервые за 17 лет.

Ранее Ловрен заявил, что ради побед в еврокубках нужно выключить зиму в РПЛ.

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