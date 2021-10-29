Ловрен — о неудачах в еврокубках: надо попросить выключить зиму

Защитник петербургского «Зенита» Деян Ловрен поделился мнением о неудачах российских клубов в еврокубках.

«Надо кого-то попросить выключить зиму, чтобы у нас не было перерыва в три месяца. Не то чтобы это главная проблема. Но всё-таки лучше играть круглый год, как в той же Англии. Там ты знаешь, что ты играешь целый год», — цитирует Ловрена Sport24.

Он добавил, что причина неудач не одна, там совокупность проблем.

«Клубы не могут покупать много сильных иностранцев из-за лимита. Если добавить ещё несколько легионерских мест, уровень команд возрастёт. Конечно, я разочарован тем, что не вижу результатов у других российских команд в Европе. Это влияет на коэффициент чемпионата», — добавил Ловрен.

По итогам трёх туров группового раунда Лиги чемпионов УЕФА «Зенит» занимает третье место в группе H, набрав три очка. Лидирует «Ювентус» (девять очков), на втором месте — «Челси» (шесть очков). На последнем месте расположился «Мальмё» (ноль очков).

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