Павлюченко: Кокорин и Смолов по потенциалу должны были играть в «Реале» или «Барселоне»

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Бронзовый призёр чемпионата Европы — 2008 Роман Павлюченко высказался о российских нападающих Александре Кокорине и Фёдоре Смолове.
Павлюченко: Кокорин и Смолов по потенциалу должны были играть в «Реале» или «Барселоне»
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«Кокорин и Смолов по своему потенциалу, по игре, по технике должны были играть минимум в «Реале», «Барселоне» или «Ювентусе». Или в Англии — где-нибудь в «Манчестере». А видишь, как всё произошло. Глупости, какие-то друзья, тюрьма — это всё надломило. Когда Кокорин начинал в «Динамо» молодым, я думал, что это будет топ-игрок. Да, он сейчас и уехал в Европу, но лучше так не уезжать» — сказал Павлюченко на YouTube-канале «Ответь по-братски».

В настоящий момент Кокорин выступает за «Фиорентину». В общей сложности он провёл за клуб семь матчей, но не отметился голевыми действиями.

В нынешнем сезоне Российской премьер-лиги Смолов сыграл за московский «Локомотив» 11 матчей, в которых забил семь мячей.

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