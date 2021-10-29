Филимонов: в «Спартаке» надо менять практически всё

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Бывший голкипер московского «Спартака» Александр Филимонов прокомментировал проблемы в стане красно-белых.
Филимонов: в «Спартаке» надо менять практически всё
  • ©spartak.com

«Какие эмоции от игры «Спартака»? Всё плохо. И очевидных путей выхода из этого состояния нет. Надо практически всё менять в клубе, чтобы «Спартак» снова боролся за чемпионство. И боролся не всплесками, а постоянно и обоснованно. Чтобы клуб был стабильным источником положительных эмоций в плане турнирных достижений», — цитирует Филимонова «Чемпионат».

Он привёл примеры других клубов, которые в разное время выступали на разных уровнях. Поэтому Филимонов считает, что у «Спартака» ещё ничего не потеряно.

Напомним, что в матче 12-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) «Спартак» проиграл «Зениту» со счётом 1:7.

Ранее футбольный агент Тимур Гурцкая рассказал, почему иностранные игроки отказываются переходить в российские клубы.

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