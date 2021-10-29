Гурцкая — о трансферах иностранцев в РПЛ: их жёны панически боятся Россию

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Футбольный агент Тимур Гурцкая рассказал, почему иностранные игроки отказываются переходить в российские клубы.
Гурцкая — о трансферах иностранцев в РПЛ: их жёны панически боятся Россию
  • РИА Новости

«Их жёны панически боятся Россию, потому что 70% переездов заканчиваются разводами», — заявил агент в интервью YouTube-каналу Глеба Чернявского.

Он посоветовал представителям российских клубов перед подписанием футболистов показывать их жёнам альтернативную Москву, тихий загородный участок, красивые дома, озеро, школу. И не вывозить их ночью в город ни в коем случае, чтобы огни не мелькали.

«Довести до ЦУМа, до улицы с хорошими магазинами, показать два-три шикарных ресторана. И всё — она убедится, что здесь можно жить», — сказал Гурцкая.

Ранее сообщалось, что полузащитник аргентинского футбольного клуба «Бока Хуниорс» Себастьян Вилья близок к переходу в московское «Динамо».

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