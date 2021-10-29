СМИ: хавбек «Бока Хуниорс» Вилья может перейти в «Динамо»

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Полузащитник аргентинского футбольного клуба «Бока Хуниорс» Себастьян Вилья близок к переходу в московское «Динамо».
СМИ: хавбек «Бока Хуниорс» Вилья может перейти в «Динамо»
  • AP
  • © Marcelo Endelli

Столичный клуб уже направил предложение о трансфере Вильи, сообщает TNT Sports Argentina.

Утверждается, что на колумбийского хавбека также претендует «Брюгге», который предлагает за футболиста €6 млн. Однако «Динамо», скорее всего, перекупит предложение бельгийского клуба.

25-летний Вилья сыграл за «Бока Хуниорс» 97 матчей, в которых забил 15 мячей и сделал 14 голевых передач. За сборную Колумбии футболист в четырёх матчах не отличился полезными действиями.

Ранее главный тренер «Динамо» Сандро Шварц рассказал, кто займёт место в воротах в матче 13-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с санкт-петербургским «Зенитом».

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