Шварц назвал голкипера, который займёт место в воротах в матче с «Зенитом»

Главный тренер московского «Динамо» Сандро Шварц рассказал, кто займёт место в воротах в матче 13-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с санкт-петербургским «Зенитом».

«Наша вратарская бригада находится на очень высоком уровне. В игре с «Зенитом» место в воротах займёт Шунин», — цитирует Шварца «Чемпионат».

Матч пройдёт 29 октября в Санкт-Петербурге на стадионе «Газпром Арена». Начало — в 19:00 мск. Арбитр Сергей Карасёв обслужит эту встречу.

«Зенит» возглавляет турнирную таблицу РПЛ, набрав 26 очков. «Динамо» — на втором месте (23 очка).

Ранее Шварц назвал «Зенит» топ-командой без слабых мест.