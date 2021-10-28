Шварц назвал голкипера, который займёт место в воротах в матче с «Зенитом»
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«Наша вратарская бригада находится на очень высоком уровне. В игре с «Зенитом» место в воротах займёт Шунин», — цитирует Шварца «Чемпионат».
Матч пройдёт 29 октября в Санкт-Петербурге на стадионе «Газпром Арена». Начало — в 19:00 мск. Арбитр Сергей Карасёв обслужит эту встречу.
«Зенит» возглавляет турнирную таблицу РПЛ, набрав 26 очков. «Динамо» — на втором месте (23 очка).
Ранее Шварц назвал «Зенит» топ-командой без слабых мест.