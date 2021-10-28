Шварц назвал «Зенит» топ-командой без слабых мест
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«Нас ждёт очень сложный матч. Мы в предвкушении этого соперничества. Понимаем, что игра будет против топ-команды, у которой нет слабых мест. Однако и мы находимся в хорошей форме. Мы молодая команда, потому постараемся отдать все силы, чтобы показать свои лучшие качества», — сказал Шварц на пресс-конференции.
Матч «Зенит» — «Динамо» состоится 29 октября на «Газпром Арене». Начало встречи — в 19:00 мск.
Ранее сообщалось, что Карасёв обслужит матч РПЛ «Зенит» — «Динамо».