Шварц назвал «Зенит» топ-командой без слабых мест

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Главный тренер московского «Динамо» Сандро Шварц перед выездным матчем 13-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Зенитом» поделился своими ожиданиями от встречи.
Шварц назвал «Зенит» топ-командой без слабых мест
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«Нас ждёт очень сложный матч. Мы в предвкушении этого соперничества. Понимаем, что игра будет против топ-команды, у которой нет слабых мест. Однако и мы находимся в хорошей форме. Мы молодая команда, потому постараемся отдать все силы, чтобы показать свои лучшие качества», — сказал Шварц на пресс-конференции.

Матч «Зенит» — «Динамо» состоится 29 октября на «Газпром Арене». Начало встречи — в 19:00 мск.

Ранее сообщалось, что Карасёв обслужит матч РПЛ «Зенит» — «Динамо».

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