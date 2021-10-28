Карасёв обслужит матч РПЛ «Зенит» — «Динамо»

Арбитр Сергей Карасёв обслужит матч 13-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) между санкт-петербургским «Зенитом» и московским «Динамо».

Назначения на 13-й тур РПЛ опубликованы на сайте лиги.

Помощниками судьи выступят Игорь Демешко и Максим Гаврилин. Резервный судья — Ян Бобровский, видеопомощником арбитра назначен Виталий Мешков, его ассистент — Николай Богач.

Матч пройдёт 29 октября в Санкт-Петербурге на стадионе «Газпром Арена». Начало — в 19:00 мск.

«Зенит» возглавляет турнирную таблицу РПЛ, набрав 26 очков. «Динамо» — на втором месте (23 очка).

Ранее сообщалось, что Куман получит неустойку в размере €12 млн за увольнение из «Барселоны».