Карасёв обслужит матч РПЛ «Зенит» — «Динамо»

Короткая ссылка
Арбитр Сергей Карасёв обслужит матч 13-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) между санкт-петербургским «Зенитом» и московским «Динамо».
Карасёв обслужит матч РПЛ «Зенит» — «Динамо»
  • AP

Назначения на 13-й тур РПЛ опубликованы на сайте лиги.

Помощниками судьи выступят Игорь Демешко и Максим Гаврилин. Резервный судья — Ян Бобровский, видеопомощником арбитра назначен Виталий Мешков, его ассистент — Николай Богач.

Матч пройдёт 29 октября в Санкт-Петербурге на стадионе «Газпром Арена». Начало — в 19:00 мск.

«Зенит» возглавляет турнирную таблицу РПЛ, набрав 26 очков. «Динамо» — на втором месте (23 очка).

Ранее сообщалось, что Куман получит неустойку в размере €12 млн за увольнение из «Барселоны».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем YouTube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить