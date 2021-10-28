Источник: Куман получит неустойку в размере €12 млн за увольнение из «Барселоны»

Бывший главный тренер каталонской «Барселоны» Рональд Куман получит крупную неустойку за увольнение из клуба.

Сине-гранатовые выплатят нидерландскому специалисту €12 млн за преждевременное расторжение соглашения, сообщает El Pais.

В матче 11-го тура испанской Примеры «Барселона» на выезде проиграла «Райо Вальекано» со счётом 1:0. По информации СМИ, это поражение привело к отставке тренера.

Куман возглавил каталонскую команду в 2020 году. Под его руководством «Барселона» выиграла Кубок Испании.

Ранее сообщалось, что Хави возглавит «Барселону».