Источник: Куман получит неустойку в размере €12 млн за увольнение из «Барселоны»
- AP
Сине-гранатовые выплатят нидерландскому специалисту €12 млн за преждевременное расторжение соглашения, сообщает El Pais.
В матче 11-го тура испанской Примеры «Барселона» на выезде проиграла «Райо Вальекано» со счётом 1:0. По информации СМИ, это поражение привело к отставке тренера.
Куман возглавил каталонскую команду в 2020 году. Под его руководством «Барселона» выиграла Кубок Испании.
Ранее сообщалось, что Хави возглавит «Барселону».