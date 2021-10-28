Источник: Хави возглавит «Барселону»
- AFP
Об этом сообщает Mundo Deportivo.
По информации источника, Хави приступит к своим обязанностям после паузы на матчи сборных.
За это время специалист расторгнет контракт с катарским клубом, а также согласует тренерский штаб с каталонской стороной.
Напомним, что руководство «Барселоны» уволило Рональда Кумана после поражения в матче 11-го тура испанского чемпионата от «Райо Вальекано» (0:1).
Ранее стали известны фавориты на должность главного тренера «Барселоны».