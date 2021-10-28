Овечкин сократил отставание от Халла по голам за карьеру в НХЛ до трёх шайб
- AP
Российский форвард Александр Овечкин во встрече отметился забитой шайбой, которая стала восьмой по счёту в нынешнем сезоне.
В общей сложности россиянин имеет 738 шайб в НХЛ. У Бретта Халла — 741. Таким образом, Овечкин сократил до трёх шайб отставание от американца.
Напомним, что рекордсменом НХЛ является Уэйн Гретцки (894), вторую позицию занимает Горди Хоу (801), а тройку лучших замыкает Яромир Ягр (766).
Ранее сообщалось, что Кучеров перенёс операцию и выбыл из строя на восемь-десять недель.