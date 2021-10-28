Овечкин сократил отставание от Халла по голам за карьеру в НХЛ до трёх шайб

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В матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталз» уступил на своём льду «Детройт Ред Уингз» (2:3).
Овечкин сократил отставание от Халла по голам за карьеру в НХЛ до трёх шайб
  • AP

Российский форвард Александр Овечкин во встрече отметился забитой шайбой, которая стала восьмой по счёту в нынешнем сезоне.

В общей сложности россиянин имеет 738 шайб в НХЛ. У Бретта Халла — 741. Таким образом, Овечкин сократил до трёх шайб отставание от американца.

Напомним, что рекордсменом НХЛ является Уэйн Гретцки (894), вторую позицию занимает Горди Хоу (801), а тройку лучших замыкает Яромир Ягр (766).

Ранее сообщалось, что Кучеров перенёс операцию и выбыл из строя на восемь-десять недель.

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