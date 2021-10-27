Кучеров перенёс операцию и выбыл из строя на 8—10 недель

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Российский форвард «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров перенёс операцию и в ближайшее время не сможет помочь своей команде.
Кучеров перенёс операцию и выбыл из строя на 8—10 недель
  • AP

Как сообщает клубная пресс-служба, россиянин перенёс операцию 26 октября. 28-летний хоккеист пропустит примерно 8—10 недель из-за травмы нижней части тела.

17 октября 2021-го Кучеров получил травму во время матча регулярного чемпионата НХЛ против «Вашингтона» (2:1 ОТ). Тогда форвард с трудом покинул лёд.

В нынешнем сезоне Кучеров провёл три матча за «Тампу» и набрал четыре (1+3) очка.

Кучеров попал в расширенный список сборной России на Олимпийские игры в Пекине, которые пройдут с 4 по 20 февраля.

Ранее Forbes включил Панарина, Кучерова и Бобровского в топ-10 высокооплачиваемых игроков НХЛ.

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