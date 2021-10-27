В МВД отреагировали на обвинения в избиении фанатов «Спартака» после матча с «Зенитом»

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В ГУ МВД России по городу Санкт-Петербургу и Ленинградской области прокомментировали информацию о том, что после матча 12-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) «Зенит» — «Спартак» (7:1) сотрудники ОМОНа применили к фанатам команды гостей электрошокеры и дубинки.
В МВД отреагировали на обвинения в избиении фанатов «Спартака» после матча с «Зенитом»
  • © Александр Вильф
  • РИА Новости

«По завершении матча пятеро зрителей были доставлены в отделение полиции за нарушение общественного правопорядка. В отношении данных граждан были составлены административные протоколы, определено наказание в виде штрафов и запрета на посещение спортивных мероприятий. Жалоб на действия сотрудников полиции не поступало», — приводит «Газета.Ru» слова начальника Управления информации и общественных связей Вячеслава Степченко.

24 октября пять болельщиков «Спартака» были задержаны в Санкт-Петербурге за нарушение общественного порядка после матча 12-го тура РПЛ с «Зенитом» (1:7). По информации ряда источников, сотрудники полиции задержали пятерых фанатов красно-белых в перерыве матча и избили их, применив дубинки и электрошокеры.

Ранее сообщалось, что «Спартак» попросил Роспотребнадзор увеличить квоту зрителей на домашние матчи в ноябре.

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