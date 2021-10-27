Дюков заявил, что у него есть вопросы по предложенному Hypercube формату проведения РПЛ

Президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков заявил, что у него имеются вопросы к предложенному нидерландской компанией Hypercube формату проведения Российской премьер-лиги (РПЛ).

«К тому предложению есть вопросы: технические, к календарю, вопросы относительно доходов. Не на все вопросы были даны ответы. Работа была сделана не зря и заставила лиги и клубы по-новому оценить возможности. Даже если это будет не «Юпитер-16», работа поможет найти какое-то другое решение. В любом случае мы должны изучать возможности, которые есть, чтобы потом не жалеть, что не использовали, просмотрели, не учли. Работа по анализу всегда полезна и нужна», — сказал Дюков во время брифинга РФС.

Ранее Дюков выразил надежду, что Футбольная национальная лига будет проводиться в новом формате.