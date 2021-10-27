Глава РФС: надеюсь, ФНЛ будет проводиться в новом формате

Президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков выразил надежду, что Футбольная национальная лига (ФНЛ) поддержит идею реформирования соревнований.

«Мы начинали эту работу и ставили перед собой задачу оценить возможность реформирования ФНЛ-1 и ФНЛ-2. Перед Hypercube изначально ставили эту задачу. В процессе возникла идея (её поддержал Прядкин) рассмотреть вопрос изменения формата РПЛ. Считаю, сделанные предложения были интересными, имеют право на жизнь. Надеюсь, в ФНЛ поддержат данную идею и соревнования будут проводиться в новом формате», — сказал Дюков во время брифинга РФС.

Ранее президент ФНЛ Александр Алаев ответил на вопрос о возможном изменении формата проведения чемпионата.