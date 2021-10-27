Глава РФС: надеюсь, ФНЛ будет проводиться в новом формате

Короткая ссылка
Президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков выразил надежду, что Футбольная национальная лига (ФНЛ) поддержит идею реформирования соревнований.
Глава РФС: надеюсь, ФНЛ будет проводиться в новом формате
  • © РФС

«Мы начинали эту работу и ставили перед собой задачу оценить возможность реформирования ФНЛ-1 и ФНЛ-2. Перед Hypercube изначально ставили эту задачу. В процессе возникла идея (её поддержал Прядкин) рассмотреть вопрос изменения формата РПЛ. Считаю, сделанные предложения были интересными, имеют право на жизнь. Надеюсь, в ФНЛ поддержат данную идею и соревнования будут проводиться в новом формате», — сказал Дюков во время брифинга РФС.

Ранее президент ФНЛ Александр Алаев ответил на вопрос о возможном изменении формата проведения чемпионата.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить