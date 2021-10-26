Карпин — о поездке в московском метро: единственно приемлемый способ передвижения в столице

Главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин поделился впечатлениями от поездки со своей супругой Дарьей в московском метро.

«Единственно приемлемый способ передвижения в нашей столице», — написал Карпин в своём Instagram.

Напомним, что Карпин 25 октября объявил расширенный состав сборной России на ноябрьские матчи квалификационного турнира чемпионата мира 2022 года в Катаре.

Россия 11 ноября сыграет в Санкт-Петербурге с Кипром, а 14 ноября подопечные Карпина в Сплите встретятся с Хорватией. За два тура до окончания отборочного цикла россияне лидируют в группе H с 19 очками в активе, а хорваты находятся на второй строчке (17 очков).

Ранее Карпин назвал решением тренерского штаба невызов Дзюбы в сборную России.