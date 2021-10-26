Sky Sports: Сульшер останется в «Манчестер Юнайтед», несмотря на разгром от «Ливерпуля»
- AP
По информации Sky Sports, руководство клуба не рассматривает вариант с увольнением главного тренера, несмотря на низкие результаты. Источник также сообщает, что новость о желании Антонио Конте возглавить «красных дьяволов» является фейком.
По итогам девяти туров АПЛ «Манчестер Юнайтед» занимает седьмое место в турнирной таблице, набрав 14 очков.
Ранее Вячеслав Фетисов высказался о невызове нападающего петербургского «Зенита» Артёма Дзюбы в сборную России на ноябрьские матчи.