Смирнов считает, что Тарасовой и Морозову нужно улучшить произвольную программу

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Двукратный чемпион Европы Александр Смирнов оценил произвольную программу спортивной Евгении Тарасовой и Владимира Морозова.
Смирнов считает, что Тарасовой и Морозову нужно улучшить произвольную программу
  • AP

«Женя и Вова выдали один из лучших своих прокатов короткой. А вот произвольную им надо подтянуть, на крупных стартах это может стать проблемой и помешать удержать лидерство. Дима Козловский с Сашей Бойковой уже с короткой чувствовали себя не в своей тарелке. Сказываются нервы, не знаю с чем, правда, это связано. На тренировках я видел, как они отлично готовы. Возможно, сказалась акклиматизация, возможно, маленькая площадка», — цитируют Смирнова «Известия».

Напомним, что Тарасова и Морозов выиграли первый первый этап серии Гран-при сезона-2021/22 в США. Фигуристы тренируются под руководством Максима Транькова и Этери Тутберидзе.

Ранее Бестемьянова оценила решение убрать четверные прыжки из программы Трусовой.

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