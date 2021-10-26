Бестемьянова оценила решение убрать четверные прыжки из программы Трусовой

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Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Наталья Бестемьянова считает правильным решением упрощение программ Александры Трусовой на Гран-при Skate America.
Бестемьянова оценила решение убрать четверные прыжки из программы Трусовой
  • РИА Новости

«Чистые, очень уверенные прокаты. Тренеры приняли решение упростить программы, мы не видели тройной аксель, был только один четверной. Наверное, в данных условиях это было правильное решение. Чистые прокаты всегда оставляют приятное послевкусие», — цитируют Бестемьянову «Известия».

Напомним, что фигуристка выиграла первый этап Гран-при Skate America. В произвольной программе она прыгнула только один четверной прыжок — лутц.

Ранее Журова назвала Трусову главной фавориткой ОИ-2022.

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