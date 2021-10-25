В Федерации электронного спорта рассказали о разнице между киберспортом и геймингом

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Вице-президент Федерации электронного спорта Георгий Зарубин рассказал о разнице между киберспортом и геймингом.
В Федерации электронного спорта рассказали о разнице между киберспортом и геймингом
  • РИА Новости

Об этом сообщает ФАН.

«Наша организация уже давно занимается просвещением граждан касаемо аспектов киберспорта. Основной наш тезис: почему киберспорт не так опасен, как считается. Во-первых, у нас не различают киберспорт и гейминг», — заявил он в эфире медиагруппы «Патриот».

По его словам, гейминг — это почти бесконтрольное потребление игрового продукта, нахождение в сети в течение 12—15 часов.

Как считает Зарубин, победа российской команды Team Spirit в гранд-финале The International 10 (TI10) может подтолкнуть к более глубокому изучению киберспорта.

Team Spirit обыграла PSG.LGD со счётом 3:2.

За победу на The International 10, который прошёл в Бухаресте, Team Spirit получила $18,2 млн. 

За Team Spirit выступают россияне Александр Хертек (никнейм — TORONTOTOKYO), Магомед Халилов (Collapse) и Ярослав Найдёнов (Miposhka), а также украинцы Илья Мулярчук (yatoro) и Мирослав Колпаков (Mira). Тренирует коллектив Айрат Газиев (Silent).

Ранее игроки Team Spirit рассказали, как потратят более $18 млн призовых за победу на TI10.

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