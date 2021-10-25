Медведев об игре Дзюбы в теннис: подаёт он хорошо

Вторая ракетка мира россиянин Даниил Медведев оценил уровень игры футболиста «Зенита» Артёма Дзюбы в теннис.

«Подаёт он хорошо. Не знаю, во сколько лет он начал играть, но любители часто не любят подавать сверху: им страшно, и они снизу подают. А Артём прямо подаёт хорошо, попадает. Он старается работать на второй подаче. Видимо, кто-то ему отдельно сказал об этом, а он решил попробовать. Зачем? Чтобы обыграть кого-то из своих друзей», — приводит слова Медведева «Матч ТВ».

При этом 25-летний спортсмен признался, что сам он не настолько разносторонний и в футбол играть не умеет. Однако Даниил считает, что Дзюбе ещё стоит прибавить во всех аспектах своей игры в теннис.

«Если он хочет быть самым крутым футболистом-теннисистом, то ему надо много играть — всё свободное время, что у него есть», — добавил Медведев.

Дзюба в этом сезоне забил шесть мячей и отдал пять результативных передач в 16 матчах за «Зенит».

В текущем сезоне Медведев впервые в карьере стал чемпионом турнира Большого шлема — он выиграл US Open, одолев в финале легендарного серба Новака Джоковича. Также в этом году российский спортсмен победил на «Мастерсе» в Торонто и завоевал титулы на турнирах в Марселе и Санта-Понсе.

Ранее Медведев признался, что хотел бы быть лучшим в любой деятельности, которой бы он мог заниматься.