Теннисист Медведев: хочу быть лучшим, чем бы я ни занимался

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Вторая ракетка мира россиянин Даниил Медведев признался, что хотел бы быть лучшим в любой деятельности, которой бы он мог заниматься.
Теннисист Медведев: хочу быть лучшим, чем бы я ни занимался
  • Reuters

«У меня такой характер, и сейчас я больше это ощущаю, но чем бы я ни занимался, будь то теннис, компьютерные игры, инвестиции или машины, я хочу быть в этом лучшим. Когда я говорю «лучшим», понимаю, что, допустим, я не могу попасть на какой-то киберспортивный чемпионат мира, но я хочу быть лучше своих друзей, с которыми мы играем одинаковое количество времени, то есть находимся в одинаковых условиях», — приводит слова Медведева «Матч ТВ».

По его мнению, это помогает ему весело жить, так как у него всегда есть мотивация в своих начинаниях.

В текущем сезоне Медведев впервые в карьере стал чемпионом турнира Большого шлема — он выиграл US Open, одолев в финале легендарного серба Новака Джоковича. Также в этом году российский спортсмен победил на «Мастерсе» в Торонто и завоевал титулы на турнирах в Марселе и Санта-Понсе.

Ранее Медведев рассказал, за счёт чего добился прогресса в последнее время.

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