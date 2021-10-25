Теннисист Медведев рассказал, за счёт чего добился прогресса в последнее время

Вторая ракетка мира россиянин Даниил Медведев рассказал о причинах своего прогресса за последнее время.

«Работа над собой и психология — это очень важно. Знаю, что я неидеальный человек, в какой-то момент я сказал себе, что хочу попробовать чуть больше времени и внимания отдавать теннису: на тренировках стараться чуть больше, больше концентрироваться и слушать тренера, чуть-чуть больше заниматься физической подготовкой», — приводит слова Медведева «Матч ТВ».

По его словам, он решил дать теннису больше времени в своей жизни и посмотреть, к чему это приведёт.

«Вместе с этими мелочами результаты пошли вверх», — добавил 25-летний теннисист.

В текущем сезоне Медведев впервые в карьере стал чемпионом турнира Большого шлема — он выиграл US Open, одолев в финале легендарного серба Новака Джоковича. Также в этом году российский спортсмен победил на «Мастерсе» в Торонто и завоевал титулы на турнирах в Марселе и Санта-Понсе.

Ранее Медведев отреагировал на то, что ему не удалось стать первой ракеткой мира в 2021 году.