Медведев отреагировал на то, что ему не удалось стать первой ракеткой мира в 2021-м году

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Вторая ракетка мира, россиянин, Даниил Медведев прокомментировал тот факт, что у него не осталось реальных шансов побороться за первое место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в 2021 году.
Медведев отреагировал на то, что ему не удалось стать первой ракеткой мира в 2021-м году
  • AP

«Я не очень расстроен, что не стал первой ракеткой мира. Но это всегда остаётся целью. Надеюсь, что получится. Понятно, что Новак Джокович 4что-то пропустил, но он выиграл три турнира «Большого шлема». Честно, если он и останется первым. Логично, что он набрал больше всех очков. Новак заслужил быть первым. Моя главная цель — это работать и показывать лучший теннис на каждом турнире. Есть турниры, которые важнее остальных, — «Большие шлемы». Хочу выиграть их как можно больше, быть первой ракеткой мира, быть в топе как можно дольше. Но ты не можешь выиграть каждый турнир. Главная цель — это выигрывать как можно больше и постоянно совершенствоваться», — цитирует слова Медведева «Чемпионат».

Медведев потерял реальные шансы после поражения от болгарина Григора Димитрова в 1/8 финала турнира в Индиан-Уэллсе.

Ранее сообщалось, что Медведев согласился выступить на теннисном турнире в Акапулько.

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