Медведев согласился выступить на теннисном турнире в Акапулько
- AP
«Даниил Медведев — игрок, результаты которого говорят сами за себя. Он только что выиграл Открытый чемпионат США, и мы очень рады, что он принял наше приглашение», — цитирует Сурутусу France24.
Турнир в Акапулько пройдёт с 21 по 26 февраля 2022 года.
Помимо Медведева согласились принять участие в турнире Стефанос Циципас, Александр Зверев и Маттео Берреттини. Рафаэль Надаль, скорее всего, получит уайлд-кард.
Ранее сообщалось, что Медведев сохранил второе место в обновлённом рейтинге ATP.