Медведев согласился выступить на теннисном турнире в Акапулько

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Генеральный директор теннисного турнира в Акапулько Рауль Сурутуса сообщил, что россиянин Даниил Медведев выступит на соревнованиях в Мексике.
Медведев согласился выступить на теннисном турнире в Акапулько
  • AP

«Даниил Медведев — игрок, результаты которого говорят сами за себя. Он только что выиграл Открытый чемпионат США, и мы очень рады, что он принял наше приглашение», — цитирует Сурутусу France24.

Турнир в Акапулько пройдёт с 21 по 26 февраля 2022 года.

Помимо Медведева согласились принять участие в турнире Стефанос Циципас, Александр Зверев и Маттео Берреттини. Рафаэль Надаль, скорее всего, получит уайлд-кард.

Ранее сообщалось, что Медведев сохранил второе место в обновлённом рейтинге ATP.

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