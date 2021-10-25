Клаудиньо: счастлив, что принял участие в исторической победе над «Спартаком»

Вингер петербургского «Зенита» Клаудиньо прокомментировал победу своей команды над московским «Спартаком» (7:1) в матче 12-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

«Счастлив, что я принял участие в этой исторической победе. Такая большая и крупная победа! Она очень пригодится нам, чтобы вернуть уверенность в своих силах. И ещё счастлив, что в таком матче удалось забить! Все бразильцы в «Зените» рассказывали мне, насколько это важно — победить «Спартак». И как бы ни складывалась ситуация в чемпионате, ни в коем случае нельзя уступить «Спартаку». Счастлив, что сегодня всё сложилось именно так!» — приводит слова Клаудиньо «Матч ТВ».

Также бразилец, забивший один из мячей в матче, признался, что заранее договорился со своим одноклубником Венделом отпраздновать взятие ворот соперника танцем.

Ранее Медведев заявил, что «Зенит» показал образец современного футбола в матче со «Спартаком».