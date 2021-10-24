Каррера — о разгромном поражении «Спартака» от «Зенита»: в футболе такое случается

Бывший главный тренер московского «Спартака» Массимо Каррера прокомментировал разгромное поражение столичной команды от «Зенита» в матче 12-го тура чемпионата России по футболу.

«Знаю, что «Спартак» в матче с «Зенитом» потерпел крупнейшее поражение в чемпионатах России. К сожалению, в футболе такое случается», — цитирует Карреру «Чемпионат».

Команда с берегов Невы на своём поле переиграла красно-белых со счётом 7:1.

По дублю оформили Сердар Азмун (20-я и 36-я минуты) и Андрей Мостовой (45-я и 56-я). Также голами отметились Клаудиньо (28-я), Артём Дзюба (80-я), Александр Ерохин (88-я).

В составе «Спартака» мяч забил Квинси Промес (53-я).

Ранее сообщалось, что фанаты после разгрома от «Зенита» призвали игроков «Спартака» снять майки с ромбом.