Фанаты после разгрома от «Зенита» призвали игроков «Спартака» снять майки с ромбом

Объединение фанатов московского «Спартака» «Фратрия» обрушилось с резкой критикой в адрес футболистов столичного клуба после крупного поражения от «Зенита» в Санкт-Петербурге в матче 12-го тура чемпионата России по футболу.

«Очередной недофутбол полностью смыл в трубу яркую и волевую победу в Неаполе, спасение в дерби с «Динамо». Вы, парни, показали свой истинный уровень сегодня. Снимите майки с ромбом и полосой на груди. Не позорьте», — говорится в заявлении «Фратрии» в Twitter.

1:7 в Питере. Это два антирекорда разом!



Очередной недофутбол полностью смыл в трубу яркую и волевую победу в Неаполе, спасение в дерби с "Динамо".



Вы, парни, показали свой истинный уровень сегодня. Снимите майки с ромбом и полосой на груди. Не позорьте #Спартак! pic.twitter.com/Z9LhqFLWY1 — Фратрия (@fratria) October 24, 2021

Команда с берегов Невы на своём поле переиграла красно-белых со счётом 7:1.

По дублю оформили Сердар Азмун (20-я и 36-я минуты) и Андрей Мостовой (45-я и 56-я). Также голами отметились Клаудиньо (28-я), Артём Дзюба (80-я), Александр Ерохин (88-я).

В составе «Спартака» мяч забил Квинси Промес (53-я).

Ранее сообщалось, что фанаты «Спартака» скандировали фамилию Витории в конце матча с «Лестером».