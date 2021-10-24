Фанаты после разгрома от «Зенита» призвали игроков «Спартака» снять майки с ромбом
- РИА Новости
«Очередной недофутбол полностью смыл в трубу яркую и волевую победу в Неаполе, спасение в дерби с «Динамо». Вы, парни, показали свой истинный уровень сегодня. Снимите майки с ромбом и полосой на груди. Не позорьте», — говорится в заявлении «Фратрии» в Twitter.
1:7 в Питере. Это два антирекорда разом!— Фратрия (@fratria) October 24, 2021
Очередной недофутбол полностью смыл в трубу яркую и волевую победу в Неаполе, спасение в дерби с "Динамо".
Вы, парни, показали свой истинный уровень сегодня. Снимите майки с ромбом и полосой на груди. Не позорьте #Спартак! pic.twitter.com/Z9LhqFLWY1
Команда с берегов Невы на своём поле переиграла красно-белых со счётом 7:1.
По дублю оформили Сердар Азмун (20-я и 36-я минуты) и Андрей Мостовой (45-я и 56-я). Также голами отметились Клаудиньо (28-я), Артём Дзюба (80-я), Александр Ерохин (88-я).
В составе «Спартака» мяч забил Квинси Промес (53-я).
Ранее сообщалось, что фанаты «Спартака» скандировали фамилию Витории в конце матча с «Лестером».