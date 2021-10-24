Матыцин поздравил Фёдора Емельяненко с победой над Джонсоном

Министр спорта России Олег Матыцин поздравил российского бойца Фёдора Емельяненко с победой над американцем Тимоти Джонсоном на турнире Bellator 269 в Москве.

«Поздравляю Фёдора Емельяненко с красивой победой над сильным соперником из США! Нашему бойцу потребовалось всего 106 секунд на то, чтобы решить исход поединка», — приводит слова Матыцина пресс-служба Министерства спорта.

Он также поделился своими впечатлениями от поединка.

«Он отправил противника в нокаут и уверенно выиграл бой, порадовав многочисленных болельщиков ММА в России и мире. Мы все надеемся, что российский спортсмен, легенда мирового спорта, продолжит карьеру и одержит ещё не одну победу. Он обладает огромным мастерством и настоящим чемпионским характером. Поздравляю с успехом Фёдора его тренеров и Союз смешанных единоборств ММА России», — добавил Матыцин.

Напомним, 45-летний Емельяненко нокаутировал 36-летнего американца в первом раунде на турнире Bellator 269 в Москве. Для него это 40-я победа в ММА.

Ранее Владимир Минеев поздравил Фёдора Емельяненко с победой в бою с Джонсоном.