Матыцин поздравил Фёдора Емельяненко с победой над Джонсоном

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Министр спорта России Олег Матыцин поздравил российского бойца Фёдора Емельяненко с победой над американцем Тимоти Джонсоном на турнире Bellator 269 в Москве.
Матыцин поздравил Фёдора Емельяненко с победой над Джонсоном

    «Поздравляю Фёдора Емельяненко с красивой победой над сильным соперником из США! Нашему бойцу потребовалось всего 106 секунд на то, чтобы решить исход поединка», — приводит слова Матыцина пресс-служба Министерства спорта.

    Он также поделился своими впечатлениями от поединка.

    «Он отправил противника в нокаут и уверенно выиграл бой, порадовав многочисленных болельщиков ММА в России и мире. Мы все надеемся, что российский спортсмен, легенда мирового спорта, продолжит карьеру и одержит ещё не одну победу. Он обладает огромным мастерством и настоящим чемпионским характером. Поздравляю с успехом Фёдора его тренеров и Союз смешанных единоборств ММА России», — добавил Матыцин.

    Напомним, 45-летний Емельяненко нокаутировал 36-летнего американца в первом раунде на турнире Bellator 269 в Москве. Для него это 40-я победа в ММА.

    Ранее Владимир Минеев поздравил Фёдора Емельяненко с победой в бою с Джонсоном.

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