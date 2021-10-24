Сёмин: Фёдор Емельяненко — пример для всей молодёжи, истинный джентльмен

Бывший главный тренер московского «Локомотива» Юрий Сёмин прокомментировал победу россиянина Фёдора Емельяненко над американцем Тимоти Джонсоном на турнире Bellator 269 в Москве.

«Хочу с большим удовольствием поздравить Фёдора Емельяненко с победой. Это наш выдающийся спортсмен, который долгое время выступает на самом высоком уровне. Пример для всей молодёжи, истинный джентльмен», — цитирует Сёмина «Спорт-Экспресс».

Напомним, что Фёдор Емельяненко нокаутировал американца Тимоти Джонсона в первом раунде главного боя на Bellator 269 в Москве. Для него эта победа стала 40-й в карьере при шести поражениях и одном поединке, признанном несостоявшимся.

Ранее Магомед Исмаилов прокомментировал победу Фёдора Емельяненко над Тимоти Джонсоном на турнире Bellator 269 в Москве.