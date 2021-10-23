Игонин: беспокоит, что от Кузяева исходит много лишней агрессии

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Бывший капитан петербургского «Зенита» Алексей Игонин поделился мнением о прогрессе полузащитника команды Далера Кузяева.
Игонин: беспокоит, что от Кузяева исходит много лишней агрессии
  • РИА Новости
  • © Александр Гальперин

«Далер всегда был исполнителем высокого уровня. Помимо приобретённого опыта он играет теперь в несколько иной футбол, потому и выглядит более ценным для команды. Но меня беспокоит, что от Кузяева идёт много лишней агрессии, нарушений. Не знаю, с чем это связано. Жёлтые карточки вынуждают тренера менять Кузяева по ходу матчей, хотя он очень важен для Семака», — сказал Игонин в интервью RT

По его мнению, Кузяеву стоит подходить по-другому к некоторым эпизодам, так как невооружённым глазом видны некоторые проблемы с эмоциональной дисциплиной.

«Уверен, Семак тоже постоянно указывает Далеру на это. Не заметить подобный пробел сложно, ведь полузащитник выступает и в Лиге чемпионов, и в сборной. Поэтому не совсем понятно, зачем он совершает глупые фолы. Потом ведь и перестраиваться приходится по этой причине», — добавил специалист.

Ранее экс-капитан «Зенита» предположил, кто может заменить Клаудиньо и Малкома в матче со «Спартаком».

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