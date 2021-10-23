Экс-капитан «Зенита» предположил, кто может заменить Клаудиньо и Малкома в матче со «Спартаком»

Бывший капитан петербургского «Зенита» Алексей Игонин предположил, кто может заменить травмированных бразильских полузащитников команды Клаудиньо и Малкома в матче 12-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) со «Спартаком».

«Они, конечно, мастеровитые ребята, но зачастую зависимы от оппонента. То есть, если соперники хороши в отборе, латиноамериканцы проявляют себя не так ярко. При этом кого-то одного из них выделить сложно. В ростере действующих чемпионов есть Данил Круговой и Далер Кузяев. Эти футболисты в первенстве России совершенно спокойно способны конкурировать со всеми, в том числе со «Спартаком». Дерби двух столиц как раз и является для них возможностью проявить себя», — сказал Игонин в интервью RT.

Ранее экс-капитан выразил мнение, что форвард «Зенита» Артём Дзюба сыграет с первых минут матча со «Спартаком».