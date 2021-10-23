Игонин считает, что Дзюба сыграет с первых минут в матче со «Спартаком»

Бывший капитан петербургского «Зенита» Алексей Игонин предполагает, что в матче 12-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с московским «Спартаком» с первых минут в составе сине-бело-голубых в нападении выйдет Артём Дзюба, а иранский форвард Сердар Азмун останется в запасе.

«Мне кажется, в основу включат всё же Дзюбу. Азмуна хотелось бы увидеть во втором тайме, когда нужно добавить движения. В любом случае это будет усиление. Если же Семак сделает выбор в пользу Сердара, Артём может появиться только в концовке, когда не получается комбинировать и требуется организовать навал. На мой взгляд, с Дзюбой в старте у Семака останется больше пространства для манёвра, чтобы оживить игру впоследствии», — сказал Игонин в интервью RT.

Он также допускает, что «Зенит» может сыграть в два форварда, но, скорее всего, главный тренер команды Сергей Семак не будет отходить от схемы с одним ярко выраженным нападающим.

Ранее экс-капитан «Зенита» высказался о критике в адрес Дзюбы.