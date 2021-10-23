Экс-капитан «Зенита» высказался о критике в адрес Дзюбы

Бывший капитан петербургского «Зенита» Алексей Игонин прокомментировал критику в адрес нападающего команды Артёма Дзюбы.

«Дзюбу действительно много критикуют. Но это прежде всего связано с его работой на поле. Если оценивать КПД футболиста в целом, он очень высокий. Даже по статистике видно: Артём забивает, отдаёт результативные передачи. Да, он выигрывает не так много борьбы и проделывает недостаточно беговой работы. Однако всё равно отмечается голами. Поэтому я понимаю желание тренера видеть Дзюбу на поле. Конечно, было бы здорово, если бы он мог делать вообще всё, но где у нас в России найти таких футболистов?» — сказал Игонин в интервью RT.

По его словам, действия Дзюбы приносят команде очень много очков.

«Мне, возможно, тоже хотелось бы, чтобы в основу на игру с «Ювентусом» попал нападающий, способный убежать в контратаку. Но нельзя забывать о высококлассных и быстрых защитниках туринцев. С такой линией обороны Дзюба и Сердар Азмун имели абсолютно равные шансы принести пользу петербуржцам. Ни один в итоге не воспользовался ими», — добавил эксперт.

Ранее Игонин назвал линию нападения «Зенита» одной из самых лучших в РПЛ.