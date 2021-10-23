Игонин: нападение «Зенита» является одним из самых лучших в РПЛ

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Бывший капитан петербургского «Зенита» Алексей Игонин поделился ожиданиями от игры атакующей линии команды в матче 12-го тура Российской премьер-лиги с московским «Спартаком».
Игонин: нападение «Зенита» является одним из самых лучших в РПЛ
  • AFP
  • © Olga MALTSEVA

«Многое будет зависеть от того, кто именно выйдет на поле. У петербуржцев есть несколько вариантов. Сейчас, например, широко обсуждается вопрос целесообразности использования Артёма Дзюбы. Если в атаке появится он — это одна история, а если Сердар Азмун — другая. Третий вариант — ставка на бразильцев, которые начали определять всю игру команды. Думаю, от этого и будут отталкиваться», — сказал Игонин в интервью RT.

При этом он не считает, что в обороне «Спартака» произойдут какие-то изменения, которые кардинально смогут повлиять на предстоящую игру.

«При этом к обороне «Зенита», к сожалению, тоже возникает немало вопросов. Если бы подопечные Сергея Семака действовали более надёжно, в предыдущих поединках всё сложилось бы иначе. Зато нападение даёт результат и является одним из лучших в лиге», — добавил эксперт.

Ранее экс-капитан «Зенита» объяснил, почему команде не стоит отказываться от схемы в пять защитников.

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