Экс-капитан «Зенита» объяснил, почему команде не стоит отказываться от схемы в пять защитников

Бывший капитан петербургского «Зенита» Алексей Игонин поделился мнением по поводу возможного отказа от схемы в пять защитников в матче 12-го тура Российской премьер-лиги с московским «Спартаком».

«Варианты с заменой Деяна Ловрена при игре в три защитника мне понятны, но отходить от нынешней модели не стоит. Всё-таки футбол в исполнении «Зенита» стал намного более ярким, красочным и разнообразным. Хотя по ходу матчей мы видели, как Семак иногда возвращался к формации с двумя игроками в центре обороны. Однако нынешняя схема обеспечивает должный уровень надёжности с теми футболистами, которые есть в обойме», — сказал Игонин в интервью RT.

Он также не согласен с тем, что Ловрен неудачно сыграл в минувшем матче с «Ювентусом», так как в моменте с пропущенным голом в первую очередь был виноват опорник сине-бело-голубых, который должен был вовремя опуститься к защитникам.

Ранее главный тренер «Зенита» Сергей Семак рассказал о травмированных перед матчем со «Спартаком» футболистах команды.